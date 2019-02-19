Вся Европа в ожидании азербайджанского газа

Завершение строительства последнего сегмента «Южного газового коридора» - Трансадриатического газопровода (TAP) запланировано на лето 2020 года. Об этом сказал журналистам еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер на пресс-конференции, посвященной проходящему в Баку V заседанию Консультативного совета по «Южному газовому коридору».

По словам Эттингера, на сегодняшний день в проекте TAP выполнены 85% строительных работ. Все остальные сегменты ЮГК – Южнокавказский и Трансанатолийский газопроводы (TANAP) уже функционируют.

Проект ЮГК позволяет повысить экспортные мощности в два раза – до 20-25 млрд кубометров газа. В Европе снижаются запасы газа, и такой проект, как ЮГК, является фактором обеспечения энергобезопасности и экономической стабильности ЕС, сказал еврокомиссар.

Эттингер отметил, что в Европе растет интерес к ЮГК. В этом году в Консультативный совет вошли также Сербия, Венгрия и Сан-Марино, таким образом, общее число стран в КС достигло 17. Из них семь стран непосредственно участники проекта, остальные десять - заинтересованные государства и потенциальные покупатели газа.

В свою очередь, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сказал, что уже второй год высокопоставленный представитель правительства Туркменистана участвует в заседаниях КС. Это свидетельствует об интересе к проекту «Южного газового коридора» на восточном берегу Каспия. Азербайджан не раз заявлял, что ЮГК открыт для любой страны, которая об этом пожелает. Для транспортировки туркменского газа через ЮГК прежде всего необходимо соглашение между поставщиком и покупателем газа, сказал министр.

Гюнтер Эттингер также положительно оценил участие Туркменистана в проходящем в Баку форуме. Азербайджан уже доставляет шахденизский газ через Грузию и Турцию в Европу. Это повышает перспективы проекта прокладки подводного газопровода с восточного берега Каспия. Однако о реализации Транскаспийского газопровода можно будет говорить, когда Ашхабат представит свою позицию по данному проекту.

Сегодня в рамках заседания Консультативного совета проходит отдельная сессия представителей правительств балканских стран, посвященная перспективам продолжения ЮГК в этот регион.