Власти не разрешили митинг оппозиции

Исполнительная власть города Баку ответила отказом на запрос оппозиционного Нацсовета о проведении митинга 23 февраля. Как сообщает Qafqazinfo, письмо с отказом от мэрии получили организаторы митинга Ибрагим Ибрагимли и Ровшан Ахмедли.

В качестве причин отказа указано то, что во время митинга 19 января был нарушен общественный порядок.

Ранее оппозиционный Национальный Совет заявил о намерении провести новый митинг, который был назначен на 15:00 23 февраля на стадионе «Мехсул».

Напомним, что ранее Исполнительная власть Баку ответила отказом на заявку оппозиционного Национального совета на проведение митинга и 26 января.