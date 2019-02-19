Члены Caspian European Club заинтересованы в расширении сотрудничества с MIDA

Председатель правления Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана (MIDA) Садиг Садыгов принял участие в качестве почетного гостя на CEO Lunch Baku, организованном Caspian European Club 20 февраля 2019 года.

Мероприятие состоялось в результате многочисленных обращений компаний-членов Caspian European Club, заинтересованных в расширении сотрудничества с Государственным агентством жилищного строительства. На CEO Lunch Baku в неформальной обстановке обсуждались инициативы и предложения руководителей, компаний-членов Клуба по вопросам расширения сотрудничества с частным сектором. Участники CEO Lunch Baku также получили возможность получить ответы на интересующие вопросы.

Затем выступил председатель правления Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики Садиг Садыгов. Он подробно проинформировал о работе Госагентства и направлениях его деятельности.

В ходе бизнес-форума Садигу Садыгову был вручен сертификат почетного члена Caspian European Club.