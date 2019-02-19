Разведчики Ким Чен Ына похитили дочь дипломата

Накануне южнокорейское информагентство Ренхап сообщило, что в ноябре прошлого года сотрудники северокорейских спецслужб доставили дочь бывшего временного поверенного в делах посольства КНДР в Риме Чо Сон Гиля из Италии в Пхеньян. Агентство сослалось на заявления бывшего советника-посланника КНДР в Великобритании Тхэ Йон Хо, который два года назад вместе с супругой и детьми перебрался в Южную Корею.

В Италии разгорается скандал в связи с возможным похищением в стране дочери высокопоставленного дипломата КНДР северокорейскими спецслужбами, сообщает РИА Новости.

В связи с этим заместитель председателя палаты депутатов Италии Мария Эдера Спадони заявила, что глава МВД, вице-премьер Маттео Сальини должен выступить в парламенте с разъяснениями по данному делу.

В свою очередь заместитель главы МИД Манлио Ди Стефано сообщил в Facebook, что если похищение дочери дипломата КНДР в Италии получит подтверждение, это станет "случаем неслыханной остроты". Он заверил, что в таком случае лица, причастные к данной истории, понесут серьезную ответственность.

Чо Сон Гиль был направлен в посольство КНДР в Италии в мае 2015 года. В конце прошлого года дипломат вместе с семьей исчез из посольства, в связи с чем появились слухи о том, что он попросил политического убежища в Италии.