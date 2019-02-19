Израиль показал новейшую сверхзвуковую ракету
На проходящем в индийском городе Бангалор ависалоне Aerolindia Израиль представил новую сверхзвуковую бетонобойную ракету, сообщают израильские СМИ.
Ракета Rocks класса «воздух-земля», продемонстрированная израильским оборонным концерном "Рафаэль", создана для поражения укрепленных наземных и подземных объектов, находящихся на большой глубине под землей и защищенных системами противовоздушной обороны.
Отмечается, что снаряд может запускаться из-за пределов зоны поражения систем ПВО C-300, стоящих на вооружении Сирии и Ирана. Также ракета оборудована системой визуального распознавания, что позволяет ей поражать цели, невзирая на радиоэлектронные помехи.