Эстония готовится к войне

Начальник отдела оборонных инвестиций Минобороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что страна готовится к войне. Об этом он рассказал на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon, передает РИА Новости.

По его словам, «реальные оборонные инвестиции» могут означать только то, что страна готовится к войне.

«То, что мы покупаем сегодня, какие учения мы проводим, — это подготовка к войне», - добавил Сальм.

Он не уточнил, с кем именно планирует воевать государство.