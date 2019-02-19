Попытка самосожжения в здании правительства Армении

Житель Гюмри попытался проникнуть в здание правительства Армении и совершить самосожжение, сообщает армянский сайт криминальной хроники Shamshyan.com.

Инцидент произошел 19 февраля. Мужчина вместе с дочерью пытался войти в здание и сжечь себя с помощью легковоспламеняющегося вещества.

Однако сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили его и в результате переговоров смогли убедить воздержаться от такого шага. Затем он был доставлен в отдел полиции.

По данным источника, 54-летний мужчина имел какие-то проблемы и тем самым хотел привлечь внимание правительства. По факту попытки самосожжения в полиции готовятся материалы.