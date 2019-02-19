Закир Гасанов обсудил с послом Бразилии военное сотрудничество фото
20 февраля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Бразилии в Азербайджане Мануэлем Адальберто Карлосом Монтенегро Лопесом да Крусом, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Стороны обменялись мнениями об отношениях между нашими странами, региональных проблемах и военно-политической ситуации в регионе, а также о перспективах двустороннего военного сотрудничества.