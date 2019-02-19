Глава Шотландии о независимости после Brexit

Первый министр Шотландии Никола Стерджен уверена, что после выхода Британии из ЕС регион получит независимость, передает РИА Новости.

В интервью французской газете Monde Стерджен ответила, что не сомневается в проведении нового референдума о независимости Шотландии.

«Будет еще один референдум о независимости. Я верю, что Шотландия станет независимой страной», - заявила она.

Стерджен отметила, что пока не в состоянии назвать сроки референдума, поскольку это зависит от окончательных условий Brexit, которые все еще неизвестны.

«Последние годы подтвердили наши аргументы. Учитывая Brexit, за который мы не голосовали, мы уже заплатили цену за отсутствие независимости», - добавила первый министр.

Великобритания должна выйти из ЕС уже в следующем месяце, 29 марта. При этом парламенту и правительству пока не удалось договориться об условиях Brexit, а сам Евросоюз пока отказывается от дальнейших переговоров с Британией.