Путин предостерег США от нового Карибского кризиса

"У нас в целом по военной линии неплохие контакты, рабочий уровень, есть над чем совместно работать, работают специалисты", - сказал Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

Владимир Путин заявил, что между Россией и США есть взаимные претензии, но это не повод для нового Карибского кризиса, передает РИА Новости.

По его словам, с США идут регулярные контакты. Глава государства привел в пример сотрудничество по Сирии. Кроме того, у Москвы и Вашингтона имеются инструменты совместной работы над разногласиями.

"Я надеюсь, что они будут использованы для того, чтобы в мире не создавалось никаких новых кризисов типа Карибского кризиса. Нет для этого никаких оснований", - подчеркнул он.

"Что, сейчас идет какое-то жесткое противостояние между двумя системами, как это было в период "холодной войны"? Ведь нет же", - добавил Путин.

Он подчеркнул, что Россия не хочет повторения Карибского кризиса.

"Если там кто-то хочет, то пожалуйста. Я назвал сегодня, что будет", - заключил президент.

Ранее в послании Федеральному собранию Путин заявил, что если Вашингтон разместит в Европе ракеты средней и малой дальности, то "это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности, создаст для России серьезные угрозы", в этом случае Москва будет вынуждена "предусмотреть зеркальные и ассиметричные действия".