Израиль нанес удар по ХАМАС

О наличии пострадавших в авиаударе информации не поступало.

Израильские военные атаковали с воздуха пост палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на запуск через границу воздушных шаров с горючими веществами, сообщила армейская пресс-служба.

"В течение дня были зафиксированы запуски зажигательных воздушных шаров из сектора Газа на израильскую территорию. В ответ летательный аппарат Армии обороны Израиля атаковал военный пост ХАМАС в южной части анклава", - сказано в сообщении.

На исламистское движение ХАМАС израильтяне традиционно возлагают ответственность за все агрессивные действия с территории подконтрольного ему сектора Газа.

В прошлом году палестинцы запускали сотни горящих воздушных шаров и змеев, которые, перелетая через границу, выжигали гектары сельскохозяйственных угодий и лесопосадок. С наступлением зимы кампания практически сошла на нет.