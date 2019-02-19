Путин об угрозе отключения России от мирового интернета

Угроза отключения России от мирового интернета в теории существует, поскольку невозможно предсказать действия других стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ, отвечая на вопрос главного редактора «Ленты.ру».

«Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме, я думаю, что отключение России от интернета им самим нанесет колоссальный ущерб, урон», - сказал глава России.

Путин признал, что такой шаг нанесет тем, кто решится отключить доступ россиянам к сети, не только политический, но и экономический ущерб, а также негативно скажется на работе западных спецслужб.

«Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут», - сказал он.

Однако, учитывая, что в теории такая возможность существует, России необходимо создавать независимые сегменты сети, подчеркнул президент.