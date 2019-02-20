Роухани: «Американские санкции – это экономический терроризм»
Президент Ирана Хасан Роухани назвал санкции США против страны экономическим терроризмом, передает Tasnim.
По его словам, попытка американцев оказать давление на иностранные банки и компании является «террористическим актом».
«Когда официальные лица США, вопреки международному праву, угрожают оштрафовать банк или компанию за сотрудничество с Ираном, они фактически запугивают банковский и коммерческий секторы и совершают экономический террористический акт», - заявил он.