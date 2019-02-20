Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) планирует вновь приступить к закупкам золота. Как сообщил исполнительный директор фонда Шахмар Мовсумов Bloomberg, Госнефтефонд планирует удвоить свои запасы золота в 2019 году и довести объемы драгоценного металла до 100 тонн. Для чего же Нефтяному фонду вновь понадобились столь крупные объемы золота, если на конец 2018 года в структуре его инвестиционного портфеля доля этого драгоценного металла уже превысила 1 млн 638 тыс. тройских унций на сумму более 2, 093,09 млрд долларов?

Поэтому Госнефтефонд не столько гонится за получением огромных прибылей от инвестиций в рискованные коммерческие проекты, сколько старается сохранить целостность поступающих миллиардов – пусть и с минимальными процентами от их управления. Поэтому фонд старается всегда иметь дело с таким проектами, которые не обременены каким-либо кредитным риском. А какую картину мы наблюдаем в мире сегодня, и как в таких условиях фонд может спокойно вкладывать деньги в безопасные сферы. Растущая с каждым днем геополитическая напряженность, торговые, санкционные и валютные войны, которые грозят перерасти в настоящие бои между сверхдержавами – все это неизбежно оказывает влияние на финансовый сектор.

Консервативная политика фонда известна давно. Его главная цель - накопление средств и размещение своих активов за рубежом, причем, с наименьшим риском. При этом фонд решает сразу ряд важнейших задач без которых состояние экономики страны сегодня могло быть просто удручающим. Это и минимизация негативного влияния на экономику огромного потока нефтедолларов, и предотвращение "голландского синдрома", и накопление средств для будущих поколений, и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.

Частично глава Госнефтефонда сам ответил на этот вопрос. Так, по его словам, на рынке золота наблюдается рост спроса после того, как ФРС США дала понять, что повышение процентных ставок пока не будет обсуждаться. Риски замедления глобальной экономики и неопределенность в торговых отношениях между США и Китаем также добавляют интерес к драгоценному металлу. Волатильность фондовых рынков в конце 2018 года, а также 35-дневный шатдаун Федерального правительства США стимулировали спрос на золото. Но, думается, не только в этом дело.

Поэтому фонд избегает больших инвестиций в облигации и особенно в акции, которые наиболее чувствительны к любым изменениям. Такой подход, кстати, позволил фонду избежать потерь в прошлом году. Тогда фонд решил не увеличивать инвестиции в акции, и оказался прав. Как показала жизнь, прошлый год оказался очень неудачным для акций. В результате он получил лишь незначительную прибыль от управления активами, но зато сумел избежать убытков именно благодаря стратегическому решению не увеличивать долю в акциях. А многие их коллеги из других инвестиционных фондов понесли большие убытки из-за больших инвестиций в акции. Такая глобальная напряженность сохраняется и сегодня.

И тут уж сам Аллах велел вкладывать деньги в золото. Тем более что покупать его теперь надо не в каких-то далеких странах, а совсем рядом. Как заявил вскоре после

Мовсумова председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов, компания планирует продать в этом году 55 тыс. унций золота Государственному нефтяному фонду Азербайджана. Нефтяной фонд уже заявил о намерении купить золото. А компания планирует добыть в этом году всего 55 тыс. унций золота, и весь этот объем готов приобрести фонд. И здесь не должно быть никаких проволочек, так как фонд уже с прошлого года начал покупать золото у AzerGold.

С целью диверсификации инвестиционного портфеля и увеличения доходности Госнефтефонд начал инвестиции в золото в феврале 2012 года. А уже в марте было объявлено, что в рамках инвестиционной стратегии фонда было принято стратегическое решение о закупке в течение двух лет 30 тонн золота. Закупка золота осуществлялась не для извлечения прибыли путем последующей продажи, а с целью создания в стране стратегических золотых запасов. Правда, в 2017 году с чьей-то подачи в СМИ распространилась информация о том, будто фонд распродает свой золотой запас с целью извлечения прибыли. Но после официального опровержения все эти пасквили прекратились, а нынешнее решение об увеличении золотых запасов лишь подтверждает общий стратегический курс фонда.

Следует, правда, отметить, что летом 2015 года фонд официально сообщил, что не планирует увеличивать свои золотые резервы. Тогда его портфель золотых запасов включал 30175 килограммов золота, что составляло около 3,5% от общих активов. И хотя в соответствии с правилами по управлению средствами Госнефтефонда, доля золотых запасов в общих активах могла составлять до 5% лимита, увеличение золотых резервов тогда не планировалось. Но вспомним, какой был 2015 год. Страна, пережила подряд две девальвации национальной валюты, глубокий кризис охватил все сферы экономики – разве до золота тогда было. А сегодня…

Вряд ли даже самая падкая до драгоценностей женщина купит золотое изделие, когда у нее денег едва хватает, чтобы концы с концами сводить. Но дай ей в руки побольше денег, как она тут же начнет искать украшения у ювелиров. А как же, дома все есть, деньги пошли, так чего их попусту копить. Может это и не совсем удачный пример, но примерно по такому же принципу действует и Нефтяной фонд. Поступление денег гарантировано, расходы определены бюджетным правилом, вокруг все нестабильно, так что излишки средств можно и в золото вложить. Хотя отдача от инвестиций в золото настолько мала, что, если произойдет небольшое изменение тарифов на импорт золота, это может съесть всю прибыль. Зато эти инвестиции надежны, что весьма важно в долгосрочной перспективе.