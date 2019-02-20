Порошенко о полномасштабной войне с Россией

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Москву в подготовке военного удара. Об этом он заявил во время дебатов на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, передает «112 Украина».

«Военные эксперты однозначно отмечают, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является тактической наступательной ударной группой. Ничего общего с обороной это не имеет. Они предназначены для военного удара, к этому готовится Кремль», - цитирует телеканал украинского президента.

Порошенко допустил дальнейшую эскалацию конфликта «до уровня полномасштабной войны» и обвинил Москву в «большом сосредоточении войск» вдоль российско-украинской границы.