Напомним в бакинских судах продолжается громкая тяжба между итальянской компанией Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L и компанией Baku Caspian Real Estate Limited. Наиль Шахвердиев обвиняет итальянцев в нарушении своих обязательств по озеленению дачного участка в Апшеронском районе. По мнению бакинской компании, итальянцы не выполнили свои обязательства по договору с компанией Baku Caspian Real Estate Limited и подписали Акт, по которому обязались осуществить возврат средств в размере 1,476 млн евро. И никаких юридических оснований оспаривать это требование у итальянцев нет.

«Компания Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L и ее азербайджанский адвокат Кямандар Насибов продолжают бесполезные попытки воздействовать на общественное мнение через публикации в прессе. Это вызывает недоумение, поскольку интерес публики к очередным измышлениям Насибова невелик, что видно по количеству просмотров статьи на сайте издания», - говорится в заявлении исполнительного директора Baku Caspian Real Estate Limited Наиля Шахвердиева.

«Повлиять на судей публикациями в прессе тоже абсурдная затея. Дело настолько ясное, что ничего кроме истерики и голословных обвинений итальянская сторона и их адвокат предложить публике не могут, - говорится в обращении Н.Шахвердиева. - Полагаем, что Насибов предложил итальянским бизнесменам провести пиар-кампанию в прессе и, видимо, обнадежил, что это повлияет на суды Азербайджана. В связи с этим считаем необходимым вынести на суд читателей принципиальные вопросы. Такое понятие как адвокатская этика говорит что-нибудь Кямандару Насибову? Этот юрист вводит в заблуждение своих итальянских клиентов, обещая им успешный исход дела с помощью клеветнической кампании в СМИ. Кроме того он пытается оказывать моральное давление на судей, поднимая в прессе шумиху и изображая представителей компании Paghera некими «жертвами»».

По мнению Н.Шахвердиева, Насибов также вводит в заблуждение журналистов и читателей, искажая факты и суть тяжбы: «Весь этот набор хитростей в духе «цель оправдывает средства» превращает банальный хозяйственный спор в дешевый спектакль, низкопробное шоу и балаган. Насибов бросает тень на юридическое сообщество Азербайджана. Пресса не уделяет столько внимания и места на страницах своих изданий честным юристам и адвокатам. С какой стати такая высокая честь? Для успешного развития страны необходимо воспитывать правовую культуру. Вместо этого истеричные выпады итальянских бизнесменов заполонили интернет и создают ложное впечатление о работе судебной системы Азербайджана, наносят вред международному имиджу страны.

Юридически в этом деле все точки расставлены и нет необходимости в очередной раз вдаваться в детали. Но считаем необходимым дать моральную оценку действиям адвоката Насибова и его клиентов. Они порочат адвокатскую и деловую этику своими действиями».