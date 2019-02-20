Землетрясение в Турции

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду на западе Турции, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 18.23 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 148 километрах к северо-западу от города Измир. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров.

Землетрясение, по предварительным данным, не вызвало разрушений, заявил мэр находящегося в районе эпицентра подземных толчков города Айваджик Мехмет Унал Шахин.