Дисплей смартфона покрывает лицевую поверхность телефона полностью. Камеры смартфона встроены прямо в дисплей с помощью бесшовных технологий. Экран получит самое высокое качество цветопередачи среди всех смартфонов благодаря технологии Dynamic Amoled.

Смартфон получит две камеры – фронтальную и на задней панели. Камера на задней панели телефона будет состоять из трех модулей:широкоугольный объектив разрешением 12 мегапикселей, ультраширокоугольный модуль для пейзажных снимков с разрешением 16 мегапикселей и обычный объектив с разрешением в 12 мегапикселей. Фронтальная камера включает два блока с разрешением 10Мп и 8Мп.

Камера сама будет определять наиболее подходящий угол снимка и уровень. Также смартфон сможет снимать видео в качестве HDR 10+.

Благодаря новой технологии беспроводной зарядки можно будет заряжать аккумуляторы одного телефона от другого. Также ее можно будет применять для зарядки различных девайсов, например, наушников. Сама по себе батарея будет работать на 25% дольше, чем у его предшественника.

Смартфон будет поддерживать две сим-карты.

Объем базового хранилища телефона составит от 128 гигабайт до одного терабайта, а оперативная память - от 8 гигабайт до 12 гигабайт.

S10+ будет использовать технологию адаптивных настроек при использовании игр и приложений.

Девайс станет первым смартфоном, совместимым с сетями Wi-Fi 6.