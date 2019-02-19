Тем не менее в Министерстве сельского хозяйства haqqin.az сообщили, что производство мяса в стране год от года растет и потребность населения в этом продукте полностью удовлетворяется за счет местных ресурсов. В связи с чем Минсельхоз против того, чтобы поступающее в Азербайджан мясо в статистических данных указывали как импорт.

С начала этого года значительно увеличился импорт в Азербайджан мяса. В прошлом месяце его было завезено 5,044 тысячи тонн на общую сумму 7,023 миллиона долларов. В отчете, опубликованном на сайте Государственного таможенного комитета, отмечается, что ввоз импортного мяса в первый месяц 2019-го в сравнении с январем 2018 года вырос на 67,5%.

Но если спрос на мясо удовлетворяется за счет местного производства, почему так резко вырос его импорт? Как это объяснить – тем, что в некоторых районах Азербайджана пастбища для скота отданы под хлопковые поля и животноводство терпит убытки или деятельность таможенных органов стала намного более прозрачной, чем была раньше, и теперь мы видим истинные цифры статданных?

Эксперты, кстати, давно предупреждали, что изъятие у фермеров-животноводов пастбищ, которые они получили в долгосрочную аренду, и превращение этих земель в посевные поля приведет к нехватке мяса в стране.

Однако советник Центра аграрных исследований при Минсельхозе Фирдовси Фикретзаде считает, что импортируемое в Азербайджан мясо предназначено для переработки и производства колбасных и иных изделий, а также для обеспечения питания туристов.

«Импортируемое в Азербайджан мясо идет в сферу переработки и для питания туристов. Так, на 6-7% увеличилось количество мяса для производство колбас и сосисок. На 7% увеличилось потребление мяса в сфере обеспечения продуктами питания туристов. Таким образом, в основном, в соответствии с растущим спросом, незначительно вырос лишь импорт замороженного мяса», - утверждает Ф.Фикретзаде.

Во всем мире, отмечает эксперт Минсельхоза, переработка мяса и его нужды в туристическом секторе основываются на стандартах «Бразильский теленок» и «Новозеландский ягненок». В Азербайджане невозможно производить мясо по ценам этих стандартов, потому что у нас нет миллионов гектаров пастбищ, а в кормах нет трансгенной сои, значительно удешевляющей корма.

«Сравнительные преимущества каждой страны в сельскохозяйственном производстве зависят от естественных факторов. Поэтому местные колбаса, сосиски и другие подобные продукты изготавливаются из импортируемого мяса. В последние 10 лет в среднем ввозится мясо в одинаковых объемах, то есть судить по показателям одного месяца не совсем верно. Мясо, которое ввозится для производства колбасных изделий, завозится в прежних объемах, и особого роста импорта нет», - уверяет Ф.Фикретзаде.

В качестве примера представитель Минсельхоза привел показатели основных стран - экспортеров мяса. Так, США экспортируют мясо на 15 миллиардов долларов, а импортируют – на 5 миллиардов. Германия продает за рубеж мясо на 10 миллиардов долларов, а ввозит – на 8 миллиардов долларов. Голландия продает на 9,7 миллиарда долларов, а ввозит на 4,6 миллиарда долларов.

К тому же, отмечает Ф.Фикретзаде, у населения Азербайджана имеются специфические пристрастия в выборе мяса. Люди у нас предпочитают этот продукт в основном по стандартам «Бардинский теленок» и «Бейлаганский ягненок».