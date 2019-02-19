Резко возрос импорт мяса в Азербайджан но почему?
С начала этого года значительно увеличился импорт в Азербайджан мяса. В прошлом месяце его было завезено 5,044 тысячи тонн на общую сумму 7,023 миллиона долларов. В отчете, опубликованном на сайте Государственного таможенного комитета, отмечается, что ввоз импортного мяса в первый месяц 2019-го в сравнении с январем 2018 года вырос на 67,5%.
Тем не менее в Министерстве сельского хозяйства haqqin.az сообщили, что производство мяса в стране год от года растет и потребность населения в этом продукте полностью удовлетворяется за счет местных ресурсов. В связи с чем Минсельхоз против того, чтобы поступающее в Азербайджан мясо в статистических данных указывали как импорт.
Но если спрос на мясо удовлетворяется за счет местного производства, почему так резко вырос его импорт? Как это объяснить – тем, что в некоторых районах Азербайджана пастбища для скота отданы под хлопковые поля и животноводство терпит убытки или деятельность таможенных органов стала намного более прозрачной, чем была раньше, и теперь мы видим истинные цифры статданных?
Эксперты, кстати, давно предупреждали, что изъятие у фермеров-животноводов пастбищ, которые они получили в долгосрочную аренду, и превращение этих земель в посевные поля приведет к нехватке мяса в стране.
Однако советник Центра аграрных исследований при Минсельхозе Фирдовси Фикретзаде считает, что импортируемое в Азербайджан мясо предназначено для переработки и производства колбасных и иных изделий, а также для обеспечения питания туристов.
«Импортируемое в Азербайджан мясо идет в сферу переработки и для питания туристов. Так, на 6-7% увеличилось количество мяса для производство колбас и сосисок. На 7% увеличилось потребление мяса в сфере обеспечения продуктами питания туристов. Таким образом, в основном, в соответствии с растущим спросом, незначительно вырос лишь импорт замороженного мяса», - утверждает Ф.Фикретзаде.
Во всем мире, отмечает эксперт Минсельхоза, переработка мяса и его нужды в туристическом секторе основываются на стандартах «Бразильский теленок» и «Новозеландский ягненок». В Азербайджане невозможно производить мясо по ценам этих стандартов, потому что у нас нет миллионов гектаров пастбищ, а в кормах нет трансгенной сои, значительно удешевляющей корма.
«Сравнительные преимущества каждой страны в сельскохозяйственном производстве зависят от естественных факторов. Поэтому местные колбаса, сосиски и другие подобные продукты изготавливаются из импортируемого мяса. В последние 10 лет в среднем ввозится мясо в одинаковых объемах, то есть судить по показателям одного месяца не совсем верно. Мясо, которое ввозится для производства колбасных изделий, завозится в прежних объемах, и особого роста импорта нет», - уверяет Ф.Фикретзаде.
В качестве примера представитель Минсельхоза привел показатели основных стран - экспортеров мяса. Так, США экспортируют мясо на 15 миллиардов долларов, а импортируют – на 5 миллиардов. Германия продает за рубеж мясо на 10 миллиардов долларов, а ввозит – на 8 миллиардов долларов. Голландия продает на 9,7 миллиарда долларов, а ввозит на 4,6 миллиарда долларов.
К тому же, отмечает Ф.Фикретзаде, у населения Азербайджана имеются специфические пристрастия в выборе мяса. Люди у нас предпочитают этот продукт в основном по стандартам «Бардинский теленок» и «Бейлаганский ягненок».
«В прошлом году производство мяса выросло на 3%. Среднестатистический азербайджанец не употребляет в пищу замороженное мясо, несмотря на то, что импортируемое мясо соответствует всем стандартам качества. Потребность населения в мясе целиком удовлетворяется за счет мяса, произведенного фермерскими хозяйствами», - указывает Ф.Фикретзаде.
Однако эксперт в области сельского хозяйства, который попросил не раскрывать его имени, утверждает, что статистика импорта указывает на ситуацию на рынке и не нужно проводить каких-то дополнительных анализов.
«Если Минсельхоз не устраивает статистика за январь этого года, то пусть его специалисты обратят внимание на статистику прошлого года. Рост цен на мясо вынуждает предпринимателей завозить дешевое замороженное мясо. И это замороженное мясо используется не только в колбасных цехах, ресторанах, домах торжеств и кафе. Во всех государственных учреждениях в централизованном порядке пища готовится из завезенного замороженного мяса», - не сомневается собеседник сайта.
По его словам, ввозимый на убой скот не попадает в статистику импорта мяса. Так, например, привезенный из Грузии в Азербайджан живой скот, забитый здесь на мясо, не попадает в статистику импорта.
Фирдовси Фикретзаде настаивает, что ввозимый живой скот попадает к фермерам, которые ухаживают за животными, растят их и лишь затем забивают.
Отметим, норма потребления мяса одним человеком в год определена в 84 килограмма. В этом году в Азербайджане планируется произвести 139,6 тысячи тонн говядины и 80,6 тысячи тонн баранины.