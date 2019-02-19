Экс-президент Польши: «Политика Кремля в Карабахе говорит об одном: Россия хочет восстановить СССР»

Бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что российский президент Владимир Путин будет и в дальнейшем препятствовать вступлению Украины в НАТО и Евросоюз. Об этом он рассказал в интервью Liga.net в рамках украинского ланча на Мюнхенской конференции по безопасности.

По мнению экс-президента Польши, Путин преследует две цели. «Я с ним говорил много раз до 2005 года. У него две стратегические цели в жизни: Россия – большой игрок на мировой арене. Это ему уже удалось. А вторая – Россия в статусе собирателя бывших стран СССР», — пояснил Квасьневский.

Он отметил, что Кремль является хорошим специалистом по замороженным конфликтам и действия в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Грузии, а теперь и в Украине, тому доказательство.