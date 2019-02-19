Экс-президент Польши: «Политика Кремля в Карабахе говорит об одном: Россия хочет восстановить СССР»
Бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что российский президент Владимир Путин будет и в дальнейшем препятствовать вступлению Украины в НАТО и Евросоюз. Об этом он рассказал в интервью Liga.net в рамках украинского ланча на Мюнхенской конференции по безопасности.
По мнению экс-президента Польши, Путин преследует две цели. «Я с ним говорил много раз до 2005 года. У него две стратегические цели в жизни: Россия – большой игрок на мировой арене. Это ему уже удалось. А вторая – Россия в статусе собирателя бывших стран СССР», — пояснил Квасьневский.
Он отметил, что Кремль является хорошим специалистом по замороженным конфликтам и действия в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Грузии, а теперь и в Украине, тому доказательство.
По словам Квасьневского, РФ строит свою политику на таких боевых конфликтах, а в близком окружении Путина, который за год после выборов ничего не предложил гражданам в экономике, «много силовиков», стимулирующих военные настроения в обществе.
«Украина в этом плане является их главной целью. Путину нужна ваша страна, чтобы создать великую Россию. Это никуда не делось. <…> Он понимает, что Прибалтики ему не видать, но за Украину он еще готов бороться. Поэтому не стоит ждать изменений его политики по отношению к Украине», — подчеркнул бывший лидер Польши.
Он добавил, что конфликт с Россией будет «долгосрочным», поскольку Брюссель и США не позволят Украине вступить в НАТО и ЕС из-за войны на Донбассе, а РФ в это время будет продолжать дестабилизировать ситуацию в Украине.