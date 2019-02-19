Азербайджанская нефть на подъеме - около $69

Рынок нефти продолжает подъем благодаря данным Американского института нефти (API) о меньшем приросте товарных запасов топлива в США.

Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на 0,6 доллара, или на 0,88%, и составляет 68,5 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures на утро четверга увеличилась на $0,16 (0,24%) - до $67,24 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на $0,29 (0,51%) - до $57,45 за баррель.