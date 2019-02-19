В Азербайджане изменили время приемных экзаменов

Согласно информации, первый (весенний) экзамен по I и IV группам специальностей вузов будет проведен 12 мая, по II и III группам – 19 мая.

Государственный экзаменационный центр изменил даты приемных экзаменов в вузы, говорится в сообщении ГЭЦ.

Второй (летний) экзамен по I и IV группам специальностей состоится 23 июня.

Второй тур приемных экзаменов в колледжи на общей средней базе образования (9 лет) для выпускников прежних лет будет проведен 30 июня.

Экзамен по приему на госслужбу, который планировалось провести 23 июня, перенесен на 30 июня.

График дат и мероприятий других экзаменов не изменен.