Израиль похвастался созданием «убийцы» российских С-300 и С-400 Видео
На военной выставке в индийском Бангалоре израильский концерн IAI продемонстрировал новый дрон, который называется Mini Harpy.
Пресс-служба компании Israel Aerospace Industries (IAI) разместила в Сети проморолик, рассказывающий о новом "дроне-камикадзе".
По заявлению разработчиков, новый "одноразовый" беспилотник предназначен для борьбы с различной вражеской техникой.
Одна из мишеней, которую способен поразить израильский дрон-камикадзе, внешне напоминает радар всевысотного обнаружителя 96Л6Е, установленный на российских ракетных комплексах С-300 и С-400.
Сведений о новом беспилотнике пока не много. В компании указывают, что Mini Harpy весит 45 кг, может находиться в воздухе до двух часов и поддерживать связь с оператором на расстоянии до ста километров. Вес боевой части дрона составляет 8 кг. Разработан на базе барражирующих боеприпасов Harop и Harpy.