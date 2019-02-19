Главные соперники Нетаньяху объединились перед выборами в Израиле

Основные соперники израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху на апрельских выборах в парламент страны (Кнессет) решили объединиться, чтобы прервать правление правых, сообщает радиостанция Kan.

Центристские партии "Хосен ле-Исраэль" ("Стойкость Израиля") и "Еш Атид" ("Есть будущее") сформируют единый список кандидатов, а их лидеры, бывший начальник Генштаба Бенни Ганц и экс-министр финансов Яир Лапид, будут в случае успеха по очереди руководить правительством.

Проводившиеся ранее опросы свидетельствуют, что общий список Ганца и Лапида может на выборах 9 апреля опередить по числу полученных мандатов правящую ныне партию "Ликуд" с ее лидером Нетаньяху, который претендует на четвертый подряд и пятый в карьере премьерский срок, пишет РИА Новости.

Сам премьер-министр убедил две ультраправые партии объединиться для повышения шансов на преодоление электорального барьера 9 апреля, сообщает ТАСС.

По закону премьер-министром в Израиля становится депутат, который сумеет создать коалицию парламентского большинства, заручившись поддержкой минимум 61 из 120 коллег.