В Петербурге осудили мужчину за контрабанду валюты в Азербайджан

Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Новгородской области. Мужчину признали виновным в контрабанде валюты, пишут российские СМИ.

Суд установил, что житель Новгородской области пытался вылететь в Азербайджан и осуществить контрабанду наличных денежных средств.

В аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге он не задекларировал имеющуюся при нём валюту. Речь идет о сумме более чем 1 млн 700 тысяч рублей. Нарушение выявили в ходе таможенного контроля.

Как сообщает генеральная прокуратура РФ, суд оштрафовал обвиняемого на 50 тысяч рублей и постановил конфисковать валюту в доход государства.