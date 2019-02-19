Вооруженные люди ограбили консульство Венесуэлы
Группа вооруженных людей напала на генконсульство Венесуэлы в городе Гуаякиль на западе Эквадора, сообщает агентство EFE.
"Преступники забрали все консульские сборы, избили дипломатический персонал, издевались над нами из-за наших политических взглядов", - заявил консул Фернандо Белло.
По его словам, на диппредставительство напали семеро: четверо мужчин и три женщины.
Эквадор является одной из стран, признавших лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в качестве исполняющего обязанности главы государства.
Это уже не первый случай нападения на диппредставительство Венесуэлы. Ранее глава МИД южноамериканской страны Хорхе Арреаса сообщил, что посольство Венесуэлы в Коста-Рике подверглась нападению. Одновременно с этим Мария Фариа, назначенная Хуаном Гуайдо послом Венесуэлы в Коста-Рике, в своем Twitter сообщила, что сторонникам венесуэльской оппозиции удалось взять под контроль здание диппредставительства в столице Коста-Рики Сан-Хосе.