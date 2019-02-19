«Вашингтон отменил визит, над которым наш МИД работал длительное время. Свою роль в этом сыграл телефонный разговор Пашиняна - Болтона, в ходе которого американский советник по нацбезопасности спросил, является ли решение отправить контингент в Сирию окончательным, и получил утвердительный ответ», — пишет газета «Грапарак» со ссылкой на источник в дипломатическом корпусе Армении.

Издание отмечает также, что в данный момент армянское внешнеполитическое ведомство пытается по всем дипломатическим каналам сгладить ситуацию и получить приглашение для главы МИД Армении от госсекретаря США Майка Помпео.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором осудил отправку Арменией гуманитарного контингента в Сирию.