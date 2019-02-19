Достраивать космодром Восточный поручили Аразу Агаларову

Компания Crocus Group миллиардера Араза Агаларова может стать новым подрядчиком «Роскосмоса» по строительству в России космодрома Восточный. Об этом изданиям РБК и The Bell рассказали источники, близкие к структурам «Роскосмоса».

По словам собеседников The Bell, переговоры с Crocus Group еще в процессе, но предполагается, что компания Агаларова займется возведением стартового стола для сверхтяжелой ракеты «Ангара». Стоимость проекта оценивается примерно в 40 млрд рублей.

Идея пригласить для реализации проекта структуры Агаларова возникла после того, как прежний генподрядчик (ПСО «Казань») сорвал сроки, не приступив к работе вовремя.

В свою очередь источник РБК отметил, что компания Агаларова станет новым подрядчиком с вероятностью 90%, поскольку за Уралом подрядчики такого уровня отсутствуют.

По словам собеседника издания, Crocus Group — единственная подрядная структура с опытом реализации сложных проектов в восточной части России.