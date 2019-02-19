Достраивать космодром Восточный поручили Аразу Агаларову
Компания Crocus Group миллиардера Араза Агаларова может стать новым подрядчиком «Роскосмоса» по строительству в России космодрома Восточный. Об этом изданиям РБК и The Bell рассказали источники, близкие к структурам «Роскосмоса».
По словам собеседников The Bell, переговоры с Crocus Group еще в процессе, но предполагается, что компания Агаларова займется возведением стартового стола для сверхтяжелой ракеты «Ангара». Стоимость проекта оценивается примерно в 40 млрд рублей.
Идея пригласить для реализации проекта структуры Агаларова возникла после того, как прежний генподрядчик (ПСО «Казань») сорвал сроки, не приступив к работе вовремя.
В свою очередь источник РБК отметил, что компания Агаларова станет новым подрядчиком с вероятностью 90%, поскольку за Уралом подрядчики такого уровня отсутствуют.
По словам собеседника издания, Crocus Group — единственная подрядная структура с опытом реализации сложных проектов в восточной части России.
Компания занимавшего в рейтинге богатейших людей России в 2018 году 54-е место (состояние $1,8 млрд) Араза Агаларова изначально специализировалась на строительстве и эксплуатации торговой и выставочной недвижимости. Но уже несколько лет Crocus Group берется и за ответственные госзаказы, отмечает The Bell. Так, в 2013 году Crocus Group строила инфраструктуру и Дальневосточный федеральный университет к саммиту АТЭС на острове Русский в Приморье, а затем стадионы к чемпионату мира в Калининграде и Ростове-на-Дону. Сам же Агаларов в одном из интервью РБК отмечал, что работать с государством «сложно, в тендерах он не участвует и берется за такие проекты обычно только по поручению».
Строительство космодрома Восточный началось в 2011 году. Сроки сдачи объектов Восточного неоднократно переносились. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, строительство первой очереди должно было закончиться в прошлом году, но до сих пор построена только четверть запланированных объектов.