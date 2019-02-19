Tорговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон, находящаяся в Баку с визитом, посетила Основной наземный центр управления спутниками «Азеркосмос».

Здесь баронесса Николсон встретилась с делегацией «Азеркосмос». В ходе встречи гостья была проинформирована о деятельности центра, находящихся в его управлении спутниках, телекоммуникационном спутнике «Азерспейс-2», вступившем в коммерческую деятельность в феврале этого года.

Баронесса Николсон также познакомилась с Центром разработок и исследований «Азеркосмос», созданным для проведения научно-экспериментальных исследований в аэрокосмической отрасли.

Во время встречи была отмечена работа «Азеркосмос» в формировании человеческого капитала для национальной космической промышленности, передаче опыта, накопленного компанией, студентам, подготовке местных специалистов.