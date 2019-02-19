Джыртдан – один из самых популярных сказочных персонажей в Азербайджане, олицетворяющий смелость и смекалку несмотря на малые рост и возраст.

Объявлены маскоты Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который пройдет в Баку с 21 по 27 июля этого года. Ими стали Джыртдан и Пантера.

Пантера была принята в качестве талисмана как редкий вид животного, обитающего на территории Азербайджана. Пантеры сегодня в Азербайджане на грани вымирания и взяты под защиту международных организаций.

Также объявлен девиз Фестиваля - Zirvələrə Hazırıq («Готовы к покорению вершин»).

Европейские юношеские олимпийские фестивали проводятся с 1991 года. В них участвуют спортсмены в возрасте 14-18 лет. Еврофестивали проходят раз в два года.

В Баку ожидается участие более 3600 спортсменов из 50 стран. Они будут бороться за медали в 10 видах спорта – художественной гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе, борьбе.