Пожар в Масазыре: пострадали полицейские

В поселке Масазыр Апшеронского района накануне произошел пожар в здании жилого участка Qurtuluş-93, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Согласно информации, были предприняты неотложные меры по спасению жильцов от огня. Все были эвакуированы. Во время эвакуации жильцов продуктами горения отравились прибывшие на помощь четыре сотрудника постпатрульной службы Апшеронского районного управления полиции.

Полицейские были госпитализированы в отделение токсикологии Клинического медицинского центра, где им оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время состояние всех нормальное.

В связи с произошедшим начато расследование.