В мероприятии приняли участие министр экономики Шахин Мустафаев, вице-президент SOCAR Сулейман Гасымов, директор Государственного морского агентства Гудрат Гурбанов, председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) Рауф Велиев и исполнительный директор ООО «Бакинский судостроительный завод» Иманверди Гасанов.

Сегодня на территории Бакинского судостроительного завода состоялась церемония спуска на воду нефтяного танкера «Лачин», сообщает Trend.

Длина танкера составляет 141 метр, ширина - 16,9 метра, высота – шесть метров. Дедвейт танкера на море составляет 7 884 тонны, на реке - 5 455 тонн. Скорость судна может достигать 10 узлов в час. Танкер имеет шесть грузовых отсеков вместимостью 9 190 кубометров каждый. Проектированием танкера занималось Морское инженерное бюро Одессы.

В целом в течение десяти лет ASCO планирует закупить свыше 70 судов, среди которых грузовые, пассажирские суда, танкеры, катера и другие плавсредства.

В настоящее время по заказу ASCO на Бакинском судостроительном заводе также идет строительство двух судов типа Ro-Pax.