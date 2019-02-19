МИД Ирана: «Не исключаем войны с Израилем»

Ситуация в Сирии и отношения Ирана с Израилем и США стали главными темами интервью германской газете Sueddeutsche Zeitung министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа, пишет NEWSru.co.il.

По словам иранского министра, «Израиль проявляет авантюризм, подобное поведение всегда опасно».

Зариф подчеркнул, что Иран находится в Сирии по приглашению законного правительства страны, в то время как Израиль попирает ливанский и сирийский суверенитет.

Отвечая на вопрос о возможности войны между Ираном и Израилем, политик ответил, что такое развитие ситуации кажется ему не особо вероятным.

«В то же время полностью исключить такую возможность нельзя», - отметил глава иранского внешнеполитического ведомства.