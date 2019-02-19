Синоптики о погоде на завтра

В пятницу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и ночью местами туман, умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-западным, который усилится к вечеру, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 3-6 градусов тепла, днем 8-11. Температура воздуха в Баку ночью составит 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 до 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана также в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла. В горах температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, днем 3-7 градусов тепла.