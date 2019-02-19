Через Азербайджан пытались провезти десятки килограммов героина фото; видео
Сотрудниками Управления операций и расследований Главного таможенного управления Южного региона Азербайджана предотвращена попытка незаконного транзитного провоза 28,4 кг героина из Ирана в Украину, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета.
Согласно информации, гражданин Украины Володимир Ивоняк под видом «изюма» пытался провезти в грузовом автомобиле марки Renault из иранского города Малаер в Одессу наркотические вещества.
Однако при прохождении досмотра на Астаринском таможенно-пропускном пункте противозаконный груз был обнаружен с помощью рентгеновского оборудования.
«Был проведен дополнительный осмотр грузовика, в потайной части которого азербайджанскими таможенниками был обнаружен спрятанный контрабандный товар, в чем им помогли специально обученные собаки. В тайнике обнаружено 54 свертка четырехугольной формы, в которые было упаковано 28,4 кг героина», - говорится в сообщении Госкомтаможни.