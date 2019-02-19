В нем примут участие такие футбольные ветераны, как исландец Эйдур Гудьонсен, ганец Майкл Эссьен, португалец Деку, поляк Ежи Дудек, грузин Реваз Арвеладзе, а также ветераны азербайджанского футбола – Вели Гасымов, Назим Сулейманов и другие.

3 марта в 12:30 в центре Баку будет организован футбольный матч под названием «Баку 2019: Звездный Финал».

Интересно, что Гудьонсен, Эссьен, Деку и Дудек являются победителями Лиги чемпионов. Они выигрывали главный европейский клубный трофей в разные годы в составе таких команд, как «Барселона», «Челси», «Ливерпуль», «Порту».

В каждой команде будет по пять игроков плюс один запасной.

Наблюдать за игрой звездных ветеранов можно будет бесплатно.