Учения азербайджанских и турецких войск на границе с Арменией фото
Турция проводит масштабные международные военные учения на границе с Арменией в провинции Карс, пишут турецкие СМИ.
В военных учениях под названием Kış-2019 («Зима-2019») принимают участие 15 стран.
Согласно информации минобороны Турции, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган посредством видеосвязи наблюдает за ходом учений.
Ранее Минобороны Азербайджана сообщало об участии в учениях в Карсе военнослужащих Отдельной Общевойсковой Армии.
Согласно сценарию учений, тактический воздушный десант, высаженный с самолетов и вертолетов, выполняет самые сложные задачи в снежных и морозных погодных условиях.