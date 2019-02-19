Учения азербайджанских и турецких войск на границе с Арменией фото

Турция проводит масштабные международные военные учения на границе с Арменией в провинции Карс, пишут турецкие СМИ.

В военных учениях под названием Kış-2019 («Зима-2019») принимают участие 15 стран.

Согласно информации минобороны Турции, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган посредством видеосвязи наблюдает за ходом учений.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщало об участии в учениях в Карсе военнослужащих Отдельной Общевойсковой Армии.

Согласно сценарию учений, тактический воздушный десант, высаженный с самолетов и вертолетов, выполняет самые сложные задачи в снежных и морозных погодных условиях.

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