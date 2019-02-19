Хаммонд оценивает штат в $1 триллион. «У нас слишком много долгов, а Монтана бесполезна», — заявил он.

Государственный долг США достигает $22 трлн, и его можно немного снизить за счет продажи штата Монтана. Такую идею предложил Ян Хаммонд, опубликовавший петицию на сайте Change.org, пишет New York Post.

Потенциальным покупателем, по его мнению, может выступить Канада: «Просто скажите им, что у Монтаны есть бобры или что-то в этом роде».

Его петиция привлекла значительное внимание к себе. На сегодняшний день ее подписали 11,5 тыс. человек при цели в 15 тыс. подписей. В связи с этим члены законодательного органа Монтаны начали работу над тем, чтобы выдвинуть законопроект против продажи. Комитет по государственному управлению уже проголосовал за резолюцию, возражающую против этой идеи.

Позднее Хаммонд признался, что удивлен такой реакцией и не ожидал, что его поддержат столько людей.