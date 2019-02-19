На фоне отмены визита Нетаньяху позвонил Путину
Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
"В преддверии намеченного на ближайшее время рабочего визита премьер-министра Израиля в Москву состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня...", – говорится в сообщении Кремля.
Канцелярия Нетаньяху подтвердила факт его телефонного разговора с президентом РФ.
Уточняется, что в ближайшее время все же состоится визит Нетаньяху в Россию.