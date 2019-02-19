На фоне отмены визита Нетаньяху позвонил Путину

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

"В преддверии намеченного на ближайшее время рабочего визита премьер-министра Израиля в Москву состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня...", – говорится в сообщении Кремля.

Канцелярия Нетаньяху подтвердила факт его телефонного разговора с президентом РФ.

Уточняется, что в ближайшее время все же состоится визит Нетаньяху в Россию.