Иранский флот начал масштабные учения

Согласно информации, маневры под кодовым названием Velayat-97 охватят район Ормузского пролива — стратегической артерии, через которую осуществляется до 40% всех морских перевозок нефти в мире.

Военно-морские силы Ирана начали сегодня учения в Персидском заливе, пишет агентство Mehr.

О старте учений на одной из низших точек отношений Ирана и Соединенных Штатов, ранее направивших в Персидский залив свой авианосец, сообщил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади.

По его словам, учения продлятся одну неделю, их основная цель — повысить уровень боеготовности военного флота Исламской Республики перед лицом «любой внешней угрозы».