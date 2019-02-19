Семейная драма в Баку: дочь зарезала отца

В Баку 19-летняя жительница поселка Рамана нанесла своему отцу несколько ножевых ранений, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Управление полиции Сабунчинского района.

Согласно информации, 49-летний Ильхам Гусейнов был госпитализирован в тяжелом состоянии в городскую клиническую больницу №3.

В ходе расследования выяснилось, что ранение Гусейнову нанесла его дочь - 19-летняя Гюнель Гусейнова.

Подозреваемая была задержана сотрудниками 12-го отделения районной полиции.

Во время допроса девушка сказала, что отец вынудил ее взяться за нож, так как постоянно пьянствовал и, приходя домой, устраивал скандалы.

То же самое повторилось и в злосчастный день. Разгневавшаяся на пьяного отца дочь, схватив нож, ударила его три раза.

Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.