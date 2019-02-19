Неожиданный поворот произошел в истории с конфликтом между группами чеченцев и азербайджанцев в кафе «Неолит» на юго-востоке Москвы. В убийстве авторитета Гариба Оруджева, которое было совершено вскоре после массовой драки, обвинили террориста Лорса Хамиева, готовившего покушение на Рамзана Кадырова. Боевика с подельником уже арестовал суд.

Всего были задержаны пять человек, один из них, 35-летний Лорс Хамиев, имеет очень непростое прошлое — он был участником бандформирований, отбывал срок за подготовку покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. Бывшему боевику и еще одному уроженцу Чеченской Республики 33-летнему Хамиду Джабраилову было предъявлено обвинение (следователи переквалифицировали статью на «Убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной или религиозной ненависти»), и 19 февраля Кузьминский суд арестовал их. Судьба остальных трех задержанных будет решена на днях.

Суд продлил им задержание на 72 часа, и, со слов собеседника, все трое уже прошли полиграф и следствие. По некоторым данным, всех пятерых задержали на трассе на пути к Ростову-на-Дону. У следствия нет сомнений, что убийство на Самаркандском бульваре и разборки в кафе «Неолит» — звенья одной цепи.

«Московский комсомолец» напоминает, что уроженец Грозного Лорс Хамиев был задержан в мае 2007 года по обвинению в терроризме, хранении оружия и боеприпасов, а также в подготовке покушения на государственного или общественного деятеля. Был осужден к 8 годам, но освободился раньше срока, в 2015 году. Ряд источников сообщает, что Хамиев воевал на стороне чеченских сепаратистов и был амнистирован. Он участвовал в 2004 году в нападении боевиков на Назрань, проходил свидетелем по делу о взрыве «Макдоналдса» в Москве на улице Покрышкина, а также был создателем ОПГ в Москве, которая готовилась совершать теракты. Одним из них является предотвращенное ФСБ покушение на главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.