Массовые столкновения в Каталонии: десятки раненых

В результате столкновений между участниками забастовки в Каталонии и правоохранительными органами Mossos d'Esquadra 28 человек получили ранения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mossos d'Esquadra.

Среди пострадавших 12 сотрудников правопорядка.

Три человека, по последним данным, задержаны за сопротивление правоохранительным органам.

Кроме того, в различных городах Каталонии, в том числе в Барселоне, проходят митинги против рассмотрения "каталонского дела" в Верховном суде Испании. В настоящее время в Барселоне происходят столкновения митингующих с полицией на Пасео-де-Грасия. Участники забастовки заблокировали железнодорожные пути пригородного сообщения на станции площадь Каталония в центре Барселоны. Примерно через полчаса полиция смогла освободить пути.

На настоящий момент остаются заблокированными восемь трасс по всему автономному сообществу, сообщила каталонская служба дорожного движения.