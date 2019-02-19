Роухани обвинили в связях с британской разведкой

Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани обвинили в сотрудничестве с британской разведкой MI6. С таким заявлением выступил представляющий консервативное крыло в парламенте ИРИ депутат Джевад Карими Куддуси, пишет Anadolu со ссылкой на новостной портал didarnews.ir.

Портал распространил аудиозапись высказываний члена парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Карими Куддуси с утверждением, что Роухани выполняет поручения MI6.

Согласно сообщению, члены Корпуса стражей исламской революции передали Роухани запись телефонного разговора Куддуси, где он озвучивает обвинение в адрес президента.