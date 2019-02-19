В бакинской школе подрались педагоги

В Баку в средней школе в №272 Низаминского района между педагогами произошел спор, перешедший в драку, сообщает Report.

По словам директора школы Низами Гасымзаде, инцидент между Д.Исаевой и Г.Сулеймановой произошел вне стен школы: "У них были личные проблемы. В настоящее время оба педагога продолжают работать в школе".

В Низаминской районной прокуратуре на основании жалобы Г.Сулеймановой в отношении Д.Исаевой возбуждено уголовное дело по статье 221.1 (хулиганство) УК Азербайджана.

Отмечается, что в отношении Д.Исаевой не избрана мера пресечения в виде ареста.