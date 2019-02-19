Электросетевая инфраструктура поселков столицы, отметил Т.Мустафаев, уже обновлялась, что позволило обеспечить бесперебойную подачу электричества. Однако стремительное развитие жилого фонда, появление новых строений способствовало перегрузке электросети. В связи с этим возникает потребность в ее усовершенствовании.

«На данном этапе обновление электросети предусмотрено в новых кварталах поселка Бина и в прилегающих поселках. С этой целью на места направляются 10 комплектов трансформаторов, линии электропередач, кабели СИП, семь тысяч железобетонных опор и другое оборудование», - сказал глава пресс-службы.

В настоящее время число абонентов в Хазарском районе превышает 80 тысяч человек, из них свыше 30 тысяч проживают в Бина. Благодаря реконструкции качество обслуживания абонентов в Хазарском районе улучшится, а нагрузка электросети существенно снизится.

До этого работы были начаты в Агстафинском, Агсуинском, Шамахинском, Габалинском, Джалилабадском, Ленкоранском, Сабирабадском районах, а также в бакинских поселках Бинагади, Сулутепе, Ходжасан и Баладжары.

В прошлом году работы по реконструкции были проведены в поселках Масазыр, Магомедли, Новые Сараи, Джейранбатан и в прилегающих населенных пунктах. В результате проделанной работы обеспечена бесперебойная подача электроэнергии. Также работы проведены в районах страны, в том числе в отдаленных населенных пунктах.