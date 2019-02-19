Автобусная авария в Сумгаите: десятки пострадавших Фото; Видео
В Сумгаите автобус, курсирующий по маршруту №30 (Сумгаит - поселок Г.З. Тагиева), столкнулся с легковым автомобилем, сообщает Report.
Согласно информации, ДТП произошло на улице Мира. После столкновения автобус врезался в ближайший магазин.
В результате аварии 31 пассажир автобуса госпитализирован в Сумгаитскую больницу скорой медицинской помощи.
По информации Trend, 10 человек находятся в реанимационном отделении, их состояние оценивается как тяжелое.
Начато расследование.