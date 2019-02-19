Федерация гимнастики Азербайджана вновь признана лучшей в мире!

Отдел спорта

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) назвал десять лучших национальных федераций по итогам 2018 года.

Выбор основан на установленных критериях FIG и активного участия в мероприятиях Международной федерации.

Отрадно, что второй год подряд лучшей признана Федерация гимнастики Азербайджана (AGF). На 2-м месте португальская федерация, на 3-м – российская. Также в десятку вошли Австралия, Беларусь, Болгария, Япония, Германия, Франция и Великобритания. Всего в FIG входят 147 федераций.

Заседание исполкома FIG состоялось в швейцарской Лозанне.

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