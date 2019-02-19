Зимбабве взяло пример с России

Власти Зимбабве готовятся отказаться от использования доллара в качестве основной валюты в стране, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление главы местного Центробанка Джона Мангудья.

По словам Мангудьи, ЦБ Зимбабве в ближайшее время выпустит в обращение новый вид платежных средств — Real Time Gross Settlement (валовые расчеты в реальном времени, RTGS). Они должны будут заменить собой нынешнюю валюту, роль которой выполняют доллары США и обеспеченные ими суррогатные облигации правительства (долговые расписки).

Изначально расписки выпускались из-за нехватки долларов, заработанных зимбабвийскими экспортерами, и должны были служить полноценным средством платежа, а также иметь такой же обменный курс, как и доллар. Однако впоследствии баланс был нарушен, и теперь наличные доллары США торгуются на черном рынке гораздо дороже не только государственных облигаций, но и электронных долларов, хранящихся на счетах в банках.

RTGS, по словам Мангудьи, будет торговаться на новом межбанковском валютном рынке. При этом его курс пока не объявляется — он будет установлен в ходе торгов.

Зимбабве оказался от собственной валюты — зимбабвийского доллара — в 2009 году из-за гиперинфляции, уровень которой был на тот момент рекордным в мире. Власти страны ввели в оборот доллары США. В 2016 году из-за нехватки американской валюты были выпущены долговые расписки.