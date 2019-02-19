Принц Салман в Пекине

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман прибыл в Пекин, передает AFP.

Ожидается, что Мухаммед встретится с президентом Китая Си Цзиньпином во время своей двухдневной поездки в китайскую столицу после визитов в Пакистан и Индию.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что инициатива Пекина о глобальной торговой инфраструктуре «Один пояс, один путь» будет включена в повестку дня, поскольку две страны стремятся улучшить свои экономические связи.

«Китай - прекрасное место для инвестиций с огромным рынком», - заявил министр энергетики и промышленности Саудовской Аравии Халид бин Абдулазиз аль-Фалих в интервью китайскому агентству новостей Синьхуа.

Обе страны подпишут соглашения и меморандумы о взаимопонимании в области энергетики, инвестиций, транспорта и технологий, заявил посол Саудовской Аравии в Китае Турки бин Мохаммед Аль-Мади.